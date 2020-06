TS – Agoume, pronto il rinnovo fino al 2024: Inter, idee ben chiare per il suo futuro

L’Inter punta forte su Lucien Agoume: il giovane centrocampista francese, classe 2002, in estate firmerà il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024. L’ex Sochaux, arrivato a Milano la scorsa estate, ha convinto la dirigenza nerazzurra, che sta già preparando il piano per la sua crescita. Così scrive Tuttosport: “Lucien Agoumè, dopo aver compiuto 18 anni a febbraio, è pronto a rinnovare fino al 2024. Acquistato la scorsa estate dal Sochaux per 4.5 milioni, il centrocampista francese potrebbe andare in prestito la prossima stagione“.