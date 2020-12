Inter, finalmente Agoume: in campo con lo Spezia dopo più di un mese, segnali positivi

Termina 2-2 la prima, storica sfida di Serie A giocata allo stadio Alberto Picco di La Spezia tra i padroni di casa e il Bologna. Nell’undici scelto da Vincenzo Italiano figurava anche Lucien Agoume, centrocampista francese arrivato in prestito dall’Inter. Finalmente una nuova occasione per il talentuoso classe 2002, tornato in campo a più di un mese dall’ultima volta, dai soli 8 minuti giocati il 7 novembre contro il Benevento: l’ex Sochaux si è fatto trovare pronto, disputando una buona prova da perno centrale della mediana spezzina e mostrando segnali positivi in vista dei prossimi impegni.