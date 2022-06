Inter, Agoume nella top 11 del Torneo di Tolone: “Tra i più attesi, non ha deluso”

Altro riconoscimento per Lucien Agoume: il centrocampista di proprietà dell'Inter, doop aver vinto da capitano il Torneo di Tolone con la Francia Under 20, è stato inserito nella top 11 della manifestazione. Questa la motivazione: "Era uno dei giocatori che gli osservatori aspettavano durante il Torneo Maurice Revello 2022 e il calciatore dell'Inter non ha deluso. Prezioso nel centrocampo della Francia, Agoume ha saputo dare il suo contributo anche in attacco con tre assist e un gol".