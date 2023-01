Agresti: “Calhanoglu-Mkhitaryan, l’arma segreta dell’Inter. E quando rientra Brozovic…”

Calhanoglu e Mkhitaryan hanno molte doti poco comuni, che si possono racchiudere in una parola: la completezza. Sanno fare quasi tutto, e quasi tutto bene. Hanno tecnica indiscutibile, ma la mettono al servizio della squadra con notevole spirito di sacrificio. Quindi corrono e rincorrono, due gesti che non sono scontati per chi potrebbe farsi notare anche solo con il tocco, il tiro, la giocata. Danno equilibrio, si impegnano perfino nel contrasto. Sono simili? Abbastanza, di sicuro non sono così diversi da formare una coppia in modo naturale. È quasi automatico, ad esempio, che Barella si integri con il turco oppure con l’armeno, perché è diverso, è altro. Eppure quei due riescono a non essere alternativi, bensì complementari. Al punto che l’Inter, grazie a loro, è riuscita a fare a meno di Brozovic, ex insostituibile, addirittura dalla metà di settembre. È stato in quel momento di grande difficoltà, mentre tutto sembrava sul punto di sfumare, che Inzaghi ha trovato l’assetto: Calhanoglu in regia, Mkhitaryan a fargli gioco accanto, quasi un doppio regista. Sono arrivate così la qualificazione agli ottavi di Champions e le sette vittorie in campionato.