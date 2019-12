Agresti: “Conte? Atteggiamento non simpatico e gesti sbagliati. Inter, Spalletti non vuole…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Agresti ha detto la sua sull’allenatore dell’Inter Antonio Conte: “È un grandissimo allenatore, riesce a tirare fuori il massimo dalla squadra nei primi anni, ma il suo atteggiamento è quello di mettersi sempre in una posizione di forza: è un atteggiamento non simpatico ma che fa parte del personaggio. Molti suoi comportamenti sono sopra le righe e sbagliati, ma gli vanno fatti i complimenti per il suo lavoro da allenatore“.

Il giornalista ha poi parlato della situazione in casa Fiorentina con i viola a caccia del sostituto di Vincenzo Montella: “Lo stanno studiando in queste ore i dirigenti viola. Tra i candidati ci sono sicuramente Iachini, Prandelli e Ballardini. Il sogno di Commisso è Spalletti, che però non vuole rinunciare al contratto che lo lega ancora all’Inter“.