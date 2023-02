Agresti: “Corsa Champions? Non puoi sbagliare un colpo, gara tra imperfette”

Le parole del giornalista: "In questa corsa alla Champions non è che non puoi sbagliare un colpo, perché è una corsa tra squadre imperfette"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "In questa corsa alla Champions non è che non puoi sbagliare un colpo, perché è una corsa tra squadre imperfette. Ci sono quattro club in lotta per due posti. La Roma deve giocare con la testa giusta a Cremona perché è una partita che nasconde delle insidie".