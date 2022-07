Agresti: “Dybala alla Roma cambia le carte in tavola del campionato: per me…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così dell'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma: "Dybala alla Roma cambia le carte in tavola del campionato. Non dico per lo scudetto, ma la Roma ora è da posto Champions. Dybala se sta bene per me è il più forte giocatore della Serie A. Non oso immaginare in quanti andranno a prenderlo in aeroporto".