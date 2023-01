Agresti: “Skriniar? È il calciomercato del Far West. L’agente sostiene l’insostenibile”

Proprio nel momento in cui Milan Skriniar commetteva una sciocchezza colossale, meritandosi un’espulsione decisiva per la gravissima sconfitta dell’Inter contro l’Empoli a San Siro, il suo procuratore in televisione attaccava il club nerazzurro attribuendogli la responsabilità dell’imminente addio del difensore. Una scelta di tempo quanto mai improvvida, quella di Sistici (così si chiama l’agente in questione): il contrasto tra il calciatore che sbaglia in campo e nello stesso tempo scatena la bagarre per scappare altrove è terribilmente sgradevole; l’atteggiamento di chi lo assiste appare provocatorio, perfino arrogante. Il calciomercato trasferito nel Far West con la macchina del tempo.