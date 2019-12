Agresti: “Gabigol? Vorrei vederlo in Serie A. L’Inter ha scelto piano A e B per gennaio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Stefano Agresti ha parlato della stagione di Gabigol con la maglia del Flamengo e del mercato dell’Inter. “Gabigol ha avuto un anno straordinario al Flamengo, mi intrigherebbe vederlo nel nostro campionato in una squadra che gli dà fiducia, ma purtroppo l’Inter ha deciso di cederlo per rientrare dell’investimento fatto, e lo darà proprio al Flamengo. Nainggolan è in prestito al Cagliari ed è un giocatore impegnativo dal punto di vista economico: è prematuro ipotizzare il suo futuro. A gennaio l’Inter cercherà in tutti i modi di prendere Vidal ma non sarà semplice, De Paul è un’alternativa“.

