Agresti: “Inter, lacune difensive per Dumfries: è da 5. Altro che Hakimi…”

Il parere del direttore di Calciomercato.com sull'esterno olandese dell'Inter, protagonista in negativo contro la Juve

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha espresso il suo parere su Denzel Dumfries dopo i suoi primi mesi con la maglia dell’Inter: “L'ingenuità di Dumfries nella partita contro la Juve ha evidenziato ancora una volta le lacune difensive dell'olandese: in parte ce lo aspettavamo, ma da questo punto di vista il giudizio in merito al suo avvio di stagione è condizionato. Certamente non si può definire positivo né sufficiente, ma è stato finora da 5 in pagella: Inzaghi lavorerà ancora su di lui dal punto di vista della difesa, però chi pensava che l'Inter non avrebbe rimpianto Hakimi si dovrà ricredere…”.