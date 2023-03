Agresti: “Inzaghi animale da coppa, ora nessun traguardo è precluso. Immaginate un derby”

Inzaghi ha portato l’Inter nei quarti di Champions a distanza di dodici anni dall’ultima volta. Si è confermato animale da coppa: nel confronto diretto, nel dentro o fuori, non sbaglia quasi mai, al contrario di quanto accade in campionato. Evidentemente è un uomo da corse in linea, Simone, non da grandi giri, da Milano-Sanremo e non da Giro d’Italia. Ma il peso è ovviamente diverso se la classica in questione è la Champions anziché la Coppa Italia o la Supercoppa di casa nostra. Ora l’Inter può guardare avanti con fiducia rinnovata: ha mollato la lotta scudetto troppo presto, ma è affascinante quanto può capitarle in Europa da qui in avanti. Perché ormai nessun traguardo è precluso a nessuno. E non dimentichiamo che il sorteggio di venerdì contempla l’ipotesi di confronti diretti tra squadre dello stesso paese. Immaginate quale significato avrebbe un doppio derby di Milano - l’unica città con due squadre tra le prime otto del continente - nei quarti di Champions.