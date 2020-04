Agresti: “Lukaku? Sono perplesso, l’Inter è arrabbiata con lui. Icardi? Tra i migliori…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Agresti, noto giornalista, ha commentato così le dichiarazioni di ieri di Romelu Lukaku che hanno destato scalpore: “Forse ha parlato solo ora perché ha riflettuto su quello che è successo, non poteva lanciare un allarme su basi modeste. Forse ha un po’ esagerato, sono perplesso e anche l’Inter è arrabbiata con lui. Icardi? Tra i migliori bomber in Europa. Milik? Meno spietato di Icardi in area ma il suo meglio ancora non l’ha dato e lo vedo più adatto per esaltare Dybala e Ronaldo.