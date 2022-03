Agresti: “Mourinho? La Roma non gioca più serena senza di lui. Alimenta caos ma…”

Le parole del giornalista: "Zaniolo? Alla Juve piace molto ed è un ipotesi concreta soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Dybala”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento della Roma, vittoriosa domenica contro lo Spezia: “Mourinho alimenta il caos a volte ma la Roma non gioca più serena senza di lui. Su Zaniolo non ci sono ancora incontri per il rinnovo, Pinto non ha escluso la partenza. E’ un calciatore che alla Juve piace molto ed è un ipotesi concreta soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Dybala”.