Agresti: “Roma da scudetto? Se arrivano Belotti, Wijnaldum e un difensore…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "La parola scudetto deve essere leggermente sdoganata: poi se alla Roma arriveranno Belotti e Wijnaldum e un difensore che faccia da alternativa ai titolari, credo ugualmente che il club non abbia l'obbligo di vincere ma di lottare per il primo posto in serie A. Il livello dei calciatori che sono arrivati, alzano di molto il livello internazionale di questa squadra".