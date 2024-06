Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: “Mi aspetto che facciano cose buone e logiche. Il problema principale è sugli esterni e il centravanti. Il fatto che rientrino i prestiti non è confortante perché tornano anche gli stipendi e si alza il monte ingaggi già alto. Bisogna trovare una sistemazione a quelli che non sono da Roma. Belotti non è neanche da Fiorentina, li non ha mai segnato. Uno che non segna è difficile da sistemare. La Roma ha bisogna di certezze davanti, Lukaku lo era, ora devi trovare qualcuno e non è semplice”.