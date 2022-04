Agresti: “Roma ultimo scoglio per l’Inter per lo scudetto. Non sarà facile”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: "Credo che domani sarà l'ultimo vero scoglio per l'Inter nella corsa verso lo scudetto. Non sarà una partita facile e sarà determinante anche per il Milan che giocherà domenica all'Olimpico. Non mi aspetto novità di formazioni, nell'Inter credo che giocherà Dzeko dall'inizio e l'assenza i Zaniolo crea meno difficoltà di scelta a Mourinho".