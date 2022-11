Agresti: “Inter, la mossa Thuram a gennaio nasce da un errore recente: Dybala”

Perché Thuram a gennaio? La mossa di mercato dell’Inter, impegnata nel tentativo di strappare al Bayern l’attaccante francese sei mesi prima che vada in scadenza, nasconde una strategia determinata da un errore recente: la rinuncia a Dybala. Una decisione discussa, quella; una scelta che ha scottato il club e lasciato qualche strascico nei rapporti interni. L’iniziale entusiasmo di Zhang per il possibile arrivo dell’ex juventino a zero, poi trasformatosi in titubanza; le pressioni di Inzaghi affinché non venisse accantonato Correa; la rabbia di Marotta, il quale aveva creato i presupposti per prendere Paulo convincendolo a attendere l’assenso finale. A distanza di poche settimane da quel «no, non ti prendiamo», la retromarcia sulla Joya si era già trasformata in rimpianto. Tanto che - al di là dell’infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultimo periodo a Roma - all’Inter molti sono convinti che la classifica avrebbe un altro aspetto se Dybala fosse arrivato a Milano. Non solo: si è anche sicuri che la firma di Paulo avrebbe spinto un altro attaccante a andarsene, con conseguente risparmio economico. Non si sarebbero creati, insomma, esuberi tra gli attaccanti, come qualcuno all’epoca temeva (o diceva di temere).