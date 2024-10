Quando in Premier League assistiamo a partite ricche di gol, ascoltiamo entusiastiche celebrazioni di quegli show. Giusto così. Ma anche le grandi squadre inglesi, per segnare e subire tante reti, non sono immuni da errori in fase difensiva; semplicemente si assumono rischi perché pensano innanzitutto a vincere, e il pubblico apprezza e si entusiasma. Noi spesso guardiamo quelle esibizioni con un po’ di invidia paragonando i loro incontri vivaci, brillanti e imprevedibili, al nostro esasperato tatticismo. Adesso che possiamo godere di un 4-4 tra due delle nostre squadre più grandi, già ascoltiamo qualcuno che storce la bocca, preferisce sottolineare gli sbagli, critica anziché applaudire. Come se i gol segnati negli altri campionati fossero più belli e i loro errori meno gravi. Non è così. Forse questo Inter-Juve l’avrebbe apprezzato anche Annibale Frossi, l’ala con gli occhiali, il campione colto che negli anni tra le due guerre teorizzava lo 0-0 come risultato perfetto perché determinato da una partita senza errori da parte di entrambe le squadre. Sarà stato imperfetto, profondamente imperfetto, ma noi questo 4-4 ce lo teniamo stretto.

In ogni pareggio c’è un vincitore: stavolta è, senza dubbio, Kenan Yildiz. Tre giorni fa aveva raccontato alla Gazzetta, con garbo ma anche con personalità, che avrebbe voluto imitare Del Piero e che avrebbe voluto esultare come Alex, con la linguaccia, di fronte all’Inter a San Siro. Lo ha fatto due volte. È partito dalla panchina, ma nel calcio di oggi - più che in passato - le riserve possono essere determinanti. Questo ragazzo ha tutto per diventare un campione, bisogna solo che gli venga data la possibilità di crescere con serenità. Addosso ha un’infinità di pressioni, com’è normale per chi indossa la maglia numero 10 della Juve (ma qualsiasi maglia della Juve, con qualsiasi numero, è pesante). A diciannove anni, deve però avere la possibilità di sbagliare e di vivere un periodo meno felice degli altri senza che ne vengano messe in dubbio le qualità. Perché quelle sono indiscutibili.

Con la sua mirabile doppietta, Yildiz ha messo a nudo un difetto dell’Inter: l’eccessiva fiducia nei propri mezzi. Quella che è una qualità - la sicurezza, l’autostima - in certi momenti nei nerazzurri rischia di trasformarsi in eccessiva leggerezza, quasi in presunzione. La squadra di Inzaghi sembra giocare con troppa leggerezza, come se, alla fine, la vittoria dovesse arrivare per forza perché si è migliori degli avversari. Non è così e non è la prima volta che succede, anche Yildiz lo ha dimostrato. Chissà se la lezione, stavolta, servirà.