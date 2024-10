Biasin: “Inter-Juve spettacolo, ma non buon calcio: per come la vedo io…”

“Come fai a dire che in Inter-Juve non ci sia stato buon calcio”.

Molti non sono d’accordo con me e, ci mancherebbe, ognuno ha la sua rispettabilissima visione delle cose. Per come la vedo io, un numero smisurato di gol e di occasioni da una parte e dall’altra certifica il livello dello spettacolo, ma non quello del gioco.