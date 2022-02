Agroppi: “VAR assurda, 6 minuti per vedere un replay. E’ sbagliato che…”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito dell'impiego della tecnologia nel campionato di Serie A

Intervistato da TMW Radio, Aldo Agroppi ha parlato così del campionato di Serie A: “Il Milan ha subito un torto arbitrale, ma ormai è una cosa normale da quando usano la VAR. Questa scelta non l’ho capita. È sbagliato che l’arbitro si debba rimettere ad una scelta terza. Per vedere un replay ci mettono 6 minuti, è assurdo. Lazio-Napoli sarà la partita più bella della giornata, si affrontano due buone squadre che devono approfittare dei passi falsi dell’Inter e del Milan. La Juve non può tornare in corsa per lo scudetto, non ha l’organico. Allegri mischia le carte, ma non ha ancora trovato una formazione base. Bonucci e Chiellini subiscono i colpi dell’età, credo che questo sia l’ultimo anno per Chiellini. La Juve deve rifondarsi”.