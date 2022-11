Agüero: “Contro l’Arabia Saudita non era la partita per Lautaro e vi spiego perché”

Il Mondiale dell'Argentina è iniziato con la clamorosa sconfitta contro l'Arabia Saudita. Dagli studi della ESPN, il Kun Agüero commenta la prova di Lautaro Martinez. Per l'ex giocatore quella contro l'Arabia non era la gara per il Toro: "Non era la partita per Lautaro. Era una gara in cui l'attaccante deve aspettare per vedere cosa succede. Vedere se hai qualche rimbalzo, Lautaro doveva stare tra i due difensori centrali, perché se torna indietro la difesa si sistema".