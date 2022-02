Agüero e il malore con l’Alaves: “Ho afferrato la mano del difensore avversario…”

Il Kun ha svelato che pochi giorni prima di avere le vertigini nella partita contro l'Alavés aveva già dei fastidi.

"Poi è successo in partita, non me l'aspettavo. Cinque minuti prima ho iniziato a sentire molto caldo nel mio corpo, pensavo fosse per la partita, non avrei mai immaginato che fosse per questo. All'improvviso ho iniziato a sentirmi debole e stordito. In una giocata sono saltato di testa e ho avuto le vertigini. Ho afferrato la mano del difensore della squadra avversaria e gli ho detto: 'Ho le vertigini, ferma il gioco'. Lo ha detto all'arbitro e lì ha visto che mi stavo afferrando il petto".