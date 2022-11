Lady Lautaro: “Abituati a vivere a distanza, ma bello ritrovarsi. In Qatar…”

Tra le prime wags ad arrivare in Qatar per seguire il suo compagno ai Mondiali, Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, ha rilasciato un'intervista a TN in un bar a pochi minuti dal ritiro dell'Argentina. Stupita quando ha chiesto un bicchiere di vino e ha scoperto che in Qatar non si possono vendere alcolici, la compagna dell'attaccante dell'Inter ha spiegato: «È pazzesco che non ci sia alcol da bere, dicono che negli hotel ci sia e lo spero, anche se è per bere solo un bicchiere di vino. Il viaggio fin qui? Tutto bene, il volo è durato sei ore e Nina si è comportata abbastanza bene».