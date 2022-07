Agustina Gandolfo “in tema Inter”: bikini nerazzurro mozzafiato per lady Lautaro

Non sono finite le vacanze per Agustina Gandolfo, che, mentre il compagno Lautaro Martinez si trova in ritiro ad Appiano Gentile con l'Inter, si gode ancora qualche giorno di sole e mare nella bellissima Sardegna. E oggi la modella argentina ha deciso di regalare ai suoi followers uno scatto da urlo proprio in tema Inter: bikini nerazzurro e fisico mozzafiato in primo piano.