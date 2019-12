La dedica speciale di Agustina a Lautaro: “Ho scelto di seguirti e lo rifarei mille volte”

I tifosi interisti hanno imparato a conoscere meglio Lautaro Martinez, soprattutto nell’ultima parte del 2019. I suoi gol hanno trascinato il club nerazzurro e con Lukaku ha dimostrato di avere grande intesa. L’argentino però fa coppia fissa con la sua compagna, Agustina. E sembrano inseparabili. Anche lei si è fatta conoscere su Instagram e molti interisti la seguono. Nel bilancio di fine anno lei parla di una scelta che rifarebbe. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo:

«Se ne sta andando via un anno difficile per me. Il primo lontano dalla mia famiglia, dai miei amici, senza il mio lavoro, in un altro Paese e in un altro Continente. Ci sono stati mille alti e bassi. Ho pianto riso, poi pianto di nuovo, volevo tornare, potrei andare avanti per ora. Ma è stato l’anno nel quale ho imparato di più, sono cresciuta. Dopo muri e viaggi non ho dubbi, ti accompagnerei fino alla fine del mondo e prenderei questa decisione mille volte ancora, Lautaro. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici che non mi fanno sentire (così tanto) le migliaia di chilometri che mi dividono da casa. 2020 Ti aspetto con le mie energie positive, aspetto i cambiamenti, sarai pieno di progetti, di crescita e, soprattutto, pieno di amore. Che inizi bene il vostro anno. Porti salute e amore per tutti».