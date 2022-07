AIA, il regolamento per gli arbitri per il 22/23: tutti i cambiamenti

Negli scorsi giorni l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato una circolare con le modifiche alle regole del gioco che andranno in vigore dal 1 luglio 2022 e quindi durante la prossima stagione sportiva. Queste le indicazioni principali riportate da Calcio e Finanza: "Nelle competizioni maschili e femminili tra prime squadre di club della massima divisione o tra prime squadre in competizioni internazionali in cui le regole della competizione consentono che vengano utilizzati un massimo di cinque calciatori di riserva, ciascuna squadra: