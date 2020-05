Il vicepresidente dell’AIC: “Ripresa? No alle gare di pomeriggio, giocare su più giorni”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato degli orari delle gare e ha ribadito che dovrebbero essere non considerati gli orari pomeridiani. Per ora di ufficiale c’è la data della ripartenza, il 20 giugno. Ma si era parlato anche di partite nelle ore pomeridiane. «È necessario togliere lo slot del pomeriggio e giocare solo nei due pre-serali e serali. Giocare alle 16-16.30 in certi periodi dell’anno è un problema al Sud, ma anche altrove. Cancellare le gare di pomeriggio e giocare su più giorni è la soluzione migliore. È un modo per tutelare la salute dei calciatori che saranno sottoposti a un tour de force. La preoccupazione dei calciatori deriva dal fatto che nessuno ha esperienza rispetto a un periodo di inattività così lungo», ha detto il dirigente dell’AIC.

(Fonte: agenzie)