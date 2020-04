Anche l’Ajax contro la ripresa: “Campionato è morto, la vita è più importante”

Duro affondo del direttore sportivo dell’Ajax, Marc Overmars, che di fronte all’annuncio della Federcalcio olandese, Knvb, che ha espresso la volontà di provare a chiudere il campionato entro il 3 agosto, secondo le indicazioni scaturite nell’incontro tra le federazioni e l’Uefa, ha tuonato contro la Federcalcio del suo paese e l’Uefa paragonandole al presidente Usa, Donald Trump.

L’ex centrocampista tra gli altri di Ajax, Arsenal e Barcellona dalle colonne del quotidiano olandese ‘De Telegraaf’ si rammarica di come mentre “più di 100 persone muoiono ogni giorno a causa del coronavirus nei Paesi Bassi” qui si tratti solo di “una questione di soldi e non di salute delle persone”.

Secondo Overmars Knvb e Uefa sono come il presidente degli Stati Uniti “che la scorsa settimana ha affermato che l’economia era più importante del coronavirus. In Olanda -conclude- non dipendiamo tanto dalle entrate legate ai diritti televisivi quanto in Spagna, Inghilterra, Italia o Germania. Penso che l’Uefa abbia fatto pressioni per incoraggiare le federazioni a giocare ad ogni costo. Il campionato è morto, la vita è più importante”.