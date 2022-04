Ajax, Onana ancora nel mirino dei tifosi, ma Ten Hag lo difende: “Ci ha salvati”

Le considerazioni dell’allenatore del club olandese dopo la gara vinta in rimonta quest’oggi

Vince l’Ajax di Andre Onana, ma il portiere promesso sposo dell’Inter è finito nuovamente al centro di critiche per presunte responsabilità sul gol incassato dal Groningen per il momentaneo svantaggio dei suoi, ribaltato poi fino all’1-3 finale.

Al termine dell’incontro, Erik Ten Hag ha parlato della prestazione della sua squadra ed ha difeso anche il portiere camerunense. Queste le sue parole ad ESPN: “Abbiamo perso una partita in campionato da gennaio. Questo dimostra la nostra mentalità vincente. Speriamo di poter tornare ai nostri automatismi nelle prossime settimane. Se continuiamo a giocare con questa mentalità, le vittorie continueranno ad arrivare. Stasera abbiamo avuto il controllo della gara per molto tempo, ci sta però che se non sfrutti le occasioni rischi di capitolare. Onana però ci ha salvati in un frangente.