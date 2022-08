Telegraaf – Offerta shock del Manchester United per Antony: l’Ajax dice no

Il Manchester United non si ferma sul mercato. Dopo aver investito 70 milioni per Casemiro, il club inglese vuole assicurarsi Antony, giocatore di proprietà dell'Ajax. Secondo quanto riporta il Telegraaf, i Red Devils oggi si sono presentati con un'offerta da 90 milioni di euro che l'Ajax ha però respinto al mittente. Per il club olandese 90 milioni per il brasiliano non bastano.