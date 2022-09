Akanji: “Mai detto che volevo lasciare il Borussia Dortmund. Il Manchester City…”

Manuel Akanji, difensore svizzero, in un'intervista concessa a 20 Minute ha parlato del suo trasferimento dal Borussia Dortmund al Manchester City negli ultimi giorni di mercato: "Ero a Dortmund quattro giorni prima della fine del trasferimento e guardavo in TV le partite di Bundesliga e Premier League. Poi è arrivato il contatto con il Manchester City. Da lì tutto è andato abbastanza velocemente".

"Sì, sono tornato in Svizzera il giorno dopo per la nascita di mio figlio. Dopo due giorni siamo tornati in Inghilterra. Lunedì mi sono allenato per la prima volta con la squadra. Poi sono andato dritto a Siviglia, dove mi è stato permesso di esordire in Champions League".