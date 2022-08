Akanji, l’Inter aspetta gli ultimi giorni di mercato. E sul gong può tornare un’altra pista

"La società nerazzurra e l’entourage del giocatore stanno ragionando su quale strada percorrere per provare a smussare le resistenze del Borussia. Una conduce al rinnovo di contratto per un anno per facilitare così un trasferimento in prestito, anche se a quel punto, chiaramente, la squadra della Ruhr chiederebbe di inserire un obbligo di riscatto, più che un diritto. Ci sarà da lavorare e il tempo, in questo caso, può giocare in favore di Marotta e Ausilio che a fine agosto potrebbero strappare condizioni migliori. Quelle che difficilmente ci saranno invece Todibo del Nizza o Demiral dell’Atalanta. Piuttosto sul gong del mercato potrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto il Tottenham per Tanganga , formula che finora il ds Paratici, non ha offerto però al Milan che si è interessato al centrale non utilizzato da Conte. Sullo sfondo rimane invece Acerbi , mancino, dunque non utilizzabile al posto di Skriniar, ma solo di De Vrij (o Bastoni, ma lì c'è già Dimarco ) e per questo - oggi - indietro nelle gerarchie di gradimento della dirigenza nerazzurra", spiega Tuttosport.