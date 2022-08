CdS – Akanji subito o tra un anno a prametro zero: la strategia dell’Inter

Tra i nomi accostati all'Inter per la difesa c'è quello di Manuel Akanji, centrale svizzero in scadenza nel giugno 2023 con il Borussia Dortmund. I nerazzurri proveranno a prenderlo in questi ultimi giorni di mercato, ma non escludono altre soluzioni, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter verificherà definitivamente l'esistenza di qualche spiraglio [...], in alternativa il club nerazzurro punterà ad ingaggiarlo tra un anno quando scadrà il suo contratto con il Borussia Dortmund".