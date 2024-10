Il centrocampista nigeriano classe 2004, in prestito dall'Inter, ha segnato la rete finale nel match contro il Cesena

Primo gol tra i professionisti per Ebenezer Akinsanmiro: il centrocampista nigeriano classe 2004, in prestito alla Sampdoria dall'Inter, ha segnato la rete finale nel match contro il Cesena, vinto dai blucerchiati per 3-5.