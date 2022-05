Al-Khelaifi: “Mbappé non ha mai fatto richieste particolari. Tebas? Ha paura…”

Le dichiarazioni del presidente del Paris Saint-Germain rilasciate in conferenza stampa

"Lui non ha mai fatto richieste particolari. Abbiamo semplicemente trattenuto il miglior giocatore del mondo nel nostro campionato. Abbiamo costruito qualcosa di molto forte con Kylian Mbappé e la sua famiglia". Lo ha detto Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, rispondendo in conferenza stampa accanto al giocatore ad una domanda su quali concessioni siano state fatte a Mbappé per trattenerlo.