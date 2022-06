Al Khelaifi: “Mbappé non ha rinnovato per soldi. Punteremo sui giovani. La Superlega? Morta”

Il presidente del Paris Saint-Germain respinge le accuse del Real Madrid e del calcio spagnolo e rilancia le sue ambizioni

Fabio Alampi

Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha concesso una lunga intervista a Marca. Tanti i temi toccati, dal rinnovo milionario di Mbappé alle critiche di Real Madrid e del calcio spagnolo nei confronti della gestione societaria dei parigini: "Pochettino ai saluti? Non possiamo ancora parlarne, lo faremo al momento giusto, non ora. Zidane è una persona che mi è piaciuta molto come giocatore e mi piace come allenatore, ma con lui non abbiamo mai parlato, direttamente o indirettamente, lo rispetto molto e lo apprezzo molto. Molte cose sono emerse dalla stampa, ma non abbiamo mai parlato con lui".

"Mbappé? Ho un grande rispetto per il Real Madrid, è un grande club, ma Kylian non ha mai deciso di rinnovare per soldi, questa è la prima cosa. L'offerta del Madrid era migliore della nostra. È un nostro giocatore e ha avuto altri club interessati in Inghilterra oltre al Madrid, ma ha scelto il PSG e non abbiamo parlato con lui o la sua famiglia di soldi fino all'ultimo momento. Kylian era interessato soprattutto al progetto, al calcio e allo sport. È parigino, è francese e voleva restare qui per rappresentare la sua città e il suo paese, il suo club, e quello che è stato detto su di lui non è giusto. Per loro i soldi non sono la cosa più importante, vogliono vincere e vogliono un progetto sportivo. Io non so cosa dice il Real Madrid, se sono passati giorni o mesi. So da 18 mesi che Mbappé voleva restare e lo diceva ogni volta che me lo chiedevano. Ho sentito che a Madrid hanno detto che voleva giocare a Madrid, ma non era vero. Parliamo ora dell'ultima offerta del Real Madrid, ma in estate ha fatto un'offerta di 170 e 180 milioni. Il che significa che l'offerta del Real più il suo stipendio era già migliore della nostra. Ho rifiutato 180 milioni e mi hanno detto che ero pazzo, persone di cui mi fidavo, perché poteva andare gratis, ma l'ho fatto perché ero sicuro che Kylian sarebbe rimasto, conosco bene lui e la sua famiglia, so cosa vuole. Kylian è molto serio, professionale e quello che vuole è vincere e giocare, non gli importa dei soldi. Capisco che il Real sia deluso, ma non è giusto dire questo di Mbappé".

"La Superlega? Per me è un discorso già morto. Ma è anche strano. Il Real ha vinto la Champions League, meritatamente, ma da un lato la vogliono vincere, l'hanno festeggiata per giorni, quasi una settimana, e dall'altro non gli piace giocarla. Se non sei felice, non devi giocarci. È la migliore competizione del mondo per tutti e non so nemmeno perché anche i tifosi spagnoli siano contrari a questa competizione, ma per me la Superlega è morta. Tebas? E chi è? Non conosco questa persona. Non è nel nostro stile lasciarci coinvolgere negli affari di altri club, di altre Leghe o Federazioni. Ma non accetterò che altri ci diano lezioni. Non mi interessa cosa dici, la verità è che se ne parla da anni. Abbiamo un progetto calcistico da costruire e andremo avanti. Non siamo preoccupati, né lo siamo per tutto ciò che esce sui media, perché non possiamo perdere tempo con tutto ciò che viene fuori".

"Con Campos abbiamo un obiettivo chiaro, diverso, con altri obiettivi nel mercato. Giovani, con talento, con la mentalità vincente e persone che vogliono morire per questo scudo. Vogliamo essere più forti collettivamente, che i calciatori giochino di più l'uno per l'altro, che giochino come squadra e soprattutto con il club. Il club sarà la cosa più importante".