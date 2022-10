Al-Khelaifi e Super Lega, l’attacco di Florentino Perez: “Ha detto che il Real ha paura…”

Florentino Perez ha aperto l'Assemblea del Real Madrid lanciando un duro attacco alla Uefa e al presidente del Psg Al-Khelaifi. Sul suo nuovo format della Champions League Perez afferma che "accelererà il declino del calcio". "La perdita di abbonati nei canali a pagamento è diminuita del 40% e la soluzione è... aumentare i prezzi. Super Lega? A malapena abbiamo visto Nadal contro Federer tre volte in tutti questi anni. Per ragioni che non comprendiamo, la UEFA sta andando nella direzione opposta. Il nuovo modello servirà solo ad alienare ulteriormente i tifosi e ad accelerare il declino del calcio".

"La giustizia europea sta già mettendo in discussione il monopolio della UEFA sul calcio. La Super Lega non sarebbe una competizione chiusa, in quanto avrebbe il 25% dei suoi posti aperti. Di recente il presidente dell'ECA (Al-Khelaifi, ndr) ha affermato che il Real Madrid ha paura dell'ECA. Dobbiamo ancora ricordare al presidente dell'ECA chi è il Real Madrid. La competizione è nel nostro DNA e il club ha la responsabilità di proteggere il calcio nel suo insieme e che si tratta di non accettare minacce, non importa da dove vengono. La Super Lega è ancora in un processo giudiziario e dovrebbe essere risolta in una decisione che segnerà il calcio europeo e quando sarà pronunciata lavoreremo tutti insieme per invertire la situazione nel calcio. Deve essere il frutto di un dibattito senza pressioni, ma i club devono essere liberi. L'impegno del Real nel calcio è fuori dubbio".