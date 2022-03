Al-Khelaifi: “Tutti sono contro la Superlega. Sono in tre e stanno giocando tornei Uefa”

Il presidente del Psg e dell'Eca Al-Khelaifi ha parlato della questione Superlega condannando nuovamente l'organizzazione

"La Super League? Non esiste. Né la prima versione, né la seconda. Sono tutti contrari, tifosi, media, società, dalle più piccole alle più grandi. Sono rimasti in tre". Così il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, all'assemblea generale dell'Eca (European club association) a Vienna, in merito al progetto Superlega. "La cosa strana è che loro (Barcellona, Real e Juventus, ndr) si divertono a giocare ora nelle competizioni Uefa. Si stanno divertendo a giocare nella migliore competizione. Non credo ci sia un modo in cui possano potenzialmente fare qualcosa del genere (resuscitare la Super League) perché siamo qui uniti. All'Eca abbiamo trovato la nostra unità nel 2021: stiamo insieme e lavoreremo come una famiglia prendendoci cura l'uno dell'altro. Penso che questo sia l'obiettivo principale e l'abbiamo raggiunto. Ora stiamo guardando al potenziale e a cosa possiamo fare nel 2022, uno di questi è dare grande valore alla competizione dell'Uefa, dimostrando da tutti i punti di vista che si sbagliano e che cresceremo sempre di più", ha spiegato.