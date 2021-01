Alaba via dal Bayern, Flick conferma: “Sembra orientato all’addio. Ma chiaro che…”

L’allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha confermato l’addio di Alaba al club tedesco. Non si è riferito al Real Madrid con il quale avrebbe, secondo indiscrezioni spagnole già un accordo. «Sembra proprio che sia orientato ad andarsene, e quindi non so se potrò ancora contare su di lui, ma non ho idea su che strada prenderà. Ma è chiaro che se un giocatore di una simile qualità lascia la nostra squadra, dovremo cercarne un altro dello stesso livello».

(Fonte: kicker.de)