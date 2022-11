Jordi Alba: “Nessuna offerta dall’Inter. Ho sempre voluto restare al Barcellona”

Bandiera del Barcellona, prodotto della Masia, il laterale mancino si è raccontato in un'intervista concessa al Mundo Deportivo: "Per quanto mi riguarda, mi sento in grado di continuare qui per molti anni. Penso che quando gioco sto facendo bene e quando non gioco supporterò i miei compagni di squadra e cercherò di aiutare i più giovani il più possibile. Voglio continuare a fare bene, sono qui al Barcellona da molti anni e la mia intenzione è di restare qui.

Se mi ha dato fastidio che a due giorni dalla chiusura del mercato sia uscita un'offerta dell'Inter? Onestamente, non ho ricevuto alcuna offerta da quel club, né da nessun altro. Conoscevo il parere dell'allenatore, che contava su di me. Dopo di che, non posso valutare nient'altro. Si parla da molti anni che potrei andare in prestito o firmare per un altro club, ma la mia intenzione è sempre stata quella di restare qui. Io sono un culé, in questi anni ho lavorato sodo per questo club, poi le cose andranno meglio o peggio, ma quella continuerà ad essere la mia intenzione fino a fine stagione e fino a ciò che resta sul mio contratto".