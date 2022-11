Albania-Italia, gli azzurri di Mancini favoriti: le quote della sfida

I numeri della gara in programma questa sera a Tirana tra la Nazionale Italiana e l'Albania allenata da Reja

Due amichevoli per ritrovare fiducia dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022. Mercoledì 16 novembre alle ore 20.45 a Tirana l’Italia di Roberto Mancini sfida in casa l’Albania, mentre domenica se la dovrà vedere contro l’Austria. A Coverciano la Nazionale sta vivendo giorni tra l’amarezza di non poter competere al Mondiale nonostante il titolo di Campione d’Europa, ma anche con la voglia di ripartire con un’Italia diversa, votata alla gioventù.