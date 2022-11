Albania-Italia, pagelle CorSera: “Dimarco pensa e crea con qualità. Bastoni? Quel fallo…”

L'Italia di Roberto Mancini ha vinto 3-1 l'amichevole a Tirana contro l'Albania. In campo anche due nerazzurri, Bastoni e Dimarco

L'Italia di Roberto Mancini ha vinto 3-1 l'amichevole a Tirana contro l'Albania. In campo anche due nerazzurri, Bastoni e Dimarco, entrambi promossi dal Corriere della Sera. Bastoni è da 6: "Punta molto sulla fisicità: il fallo plateale da cui nasce lo svantaggio si può evitare". Dimarco, invece, prende 6,5: "Pensa e crea in verticale e con qualità: ottima palla per Zaniolo, va vicino al 4-1"