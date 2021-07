Albertini: “Barella centrocampista moderno. Era in difficoltà, ma Mancini…”

L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale crede nell'Italia: "La nostra mediana non ha nulla da invidiare a quella spagnola"

"Ci fu un passaggio di consegne, non tanto perché arrivarono fuoriclasse come Xavi, Iniesta e Xabi Alonso, noi avevamo i Pirlo e i Gattuso, quanto perché giocavano in club tipo Barça e Real che vincevano, dominavano e condividevano la mentalità spagnola di palleggio e possesso. Ora abbiamo Barella, centrocampista moderno, e Jorginho e Verratti che giocano per la Champions. [...] Pedri? In Spagna guardano il talento, non l'età. Noi giochiamo in difesa anche in queste scelte... Aspettiamo molto prima di lanciare un giovane. Ma ne abbiamo di bravi, Pessina, Locatelli... Sono contento che Mancini abbia confermato Barella anche se in difficoltà. Visto contro il Belgio? La nostra mediana non ha nulla da invidiare a quella spagnola".