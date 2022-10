Albertini: “L’Inter ha giocatori straordinari, non la escluderei dalla lotta Scudetto”

"E' presto, sembra una fase scontata, ma è la verità. Come esperienza personale dico che il campionato lo vince sempre chi riesce a gestire il periodo di flessione. Il Napoli sta giocando benissimo, ma sappiamo anche quest'anno sarà una stagione lunga con la pausa del Mondiale. Anche l'Atalanta per quello che ha fatto vedere è abituata a stare lì davanti, non so se sarà abituata a vincere. Il Milan ha una continuità che ci sorprende sempre, è la cosa più bella di questa squadra. Non escluderei l'Inter perché sulla carta ha giocatori straordinari".