Albertini: “Kalulu non infastidiva Handanovic, gol regolare. Ronaldo? Immarcabile”

L'ex centrocampista del Milan è tornato sul derby di Coppa Italia vinto dall'Inter e sulle polemiche arbitrali

Demetrio Albertini, intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.com ha affrontato diversi temi, a partire dal derby di Coppa Italia di martedì e dalle conseguenti polemiche arbitrali: "Il Milan ha fatto vedere qualcosa di buono anche nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, non è primo in classifica e non si sta giocando lo scudetto per caso. Poi la qualità dell'Inter la conosciamo tutti. Non lo dico da milanista, ma io che ho giocato a calcio avrei convalidato il gol di Bennacer. Credo che la posizione di Kalulu non abbia dato fastidio ad Handanovic, tra l'altro all'inizio gli interisti avevano chiesto un presunto fallo di mano e non il fuorigioco. In ogni caso ci sarebbero state polemiche anche se non avessero annullato il gol".