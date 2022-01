Albertini: “Milan-Juve decisiva. Scudetto già quasi assegnato all’Inter, per forza e fortuna”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato così del big match di San Siro tra i rossoneri e la Juventus

"E' decisiva, parliamoci chiaro. Quello che è successo ieri sera con l'Inter mi fa pensare che sia uno Scudetto quasi già assegnato per la forza dei nerazzurri e anche per un pizzico di fortuna che sta avendo. Fa bene il Milan a continuare a lavorare per Ibra? Assolutamente sì, Zlatan ha ancora molti più pregi che difetti, nonostante l'età. Finché, almeno, non trovi una punta titolare che possa crescere al fianco dello svedese".