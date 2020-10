Albertini: “Milan da scudetto? Inter e Juve un gradino sopra. Due posti liberi per la Champions”

Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato del derby vinto dai rossoneri sull’Inter:

“Quando giochi il derby è una partita diversa, vincere il derby ti da una grande iniezioni di fiducia. Comincia a intravedere gli obiettivi, il Milan non può non avere l’obiettivo di entrare nei primi 4. È difficile, ma ha il dovere di farlo. Io non reputo il Milan da scudetto, Inter e Juve sono un gradino sopra. Due posti liberi su 4 per la Champions, perché Inter e Juve ci saranno tra le prime due”.