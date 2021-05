Albertini: “Stadio Inter? Vietato fare come la Raggi a Roma, progetto da considerare”

Gabriele Albertini, possibile candidato alle elezioni comunali di Milano, si è espresso sulla questione del nuovo stadio di Inter e Milan

"I club sono disposti a investire ingenti capitali non solo per rifare lo stadio ma per rigenerare un intero quartiere. È un progetto da considerare, magari da migliorare. Porte aperte agli investitori. Non si può fare come ha fatto il sindaco Raggi a Roma: far saltare il progetto del nuovo stadio".