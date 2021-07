Albertosi: “Mancini sta facendo un grandissimo lavoro. Ci sarà da divertirsi”

Le parole dell'ex portiere: "Mi piace pensare in grande. L'Europeo è tosto, ma il Mondiale è un'altra storia e se cominciamo così, ci sarà da divertirsi"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Enrico Albertosi , ex portiere, ha analizzato così il percorso dell'Italia di Roberto Mancini : «Sta facendo un grandissimo lavoro. E infatti mi piace pensare in grande. L'Europeo è tosto, ma il Mondiale è un'altra storia e se cominciamo così, ci sarà da divertirsi anche per i prossimi anni».

«Questo tipo di partite finisce per darti sempre qualcosa in più. Anzi, qualcosa di unico. Ovviamente ho fatto un grande tifo anche perché si è sofferto tanto. La Spagna è un'ottima squadra: ti mettono sotto e sanno metterti in difficoltà perché hanno tantissimi bravi palleggiatori. Credo che per la prima volta dall'inizio dell'Europeo abbiamo sofferto così».