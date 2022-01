Albertosi: “Scudetto? Poche chance per il Milan se è quello di ieri sera”

L'ex portiere Riccardo Albertosi, intervistato da Tmw, ha parlato del momento del Milan e della lotta scudetto con l'Inter

"Poche se il Milan è quello di ieri sera. Il rischio è che vada come l'anno scorso: ha lottato con l'Inter fino a certo punto poi quando i nerazzurri hanno spinto ancor di più, il Milan non ha avuto la capacità e la possibilità, e non la voglia, di reagire"

"Sì e anche la differenza delle punte: Ibra ieri forse poteva far meglio di Giroud ma non sono attaccanti da Milan. Giroud è un buon rincalzo, servono punte più vogliose e che vadano di più alla conclusione. Giroud se non fa gol di testa non lo fa in altro modo..."